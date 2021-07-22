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С 2022 года все люди, улетающие с Мальдив на самолете, будут платить налог на выезд. Соответствующий указ 11 июля подписал президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохаммед Солих, сообщается на его официальном сайте.

Как пишет мальдивское издание Raajje, граждане Мальдив будут платить за вылет с острова эконом-классом 12 долларов США за человека, иностранцы — 30 долларов. Для пассажиров бизнес-класса независимо от гражданства сумма налога составит 60 долларов, для пассажиров первого класса — 90 долларов, для вылетающих частным самолетом — 120 долларов.

Помимо этого, с 2022 года вылетающие через аэропорт Велана — крупнейший международный аэропорт Мальдив, расположенный рядом со столицей Мале — должны будут заплатить 25 долларов в виде так называемого сбора на развитие аэропорта.

Отвечать за сбор налогов будут авиакомпании. От уплаты будут освобождены пассажиры с дипломатическим статусом и дети до двух лет.

На Мальдивах функционируют 17 аэропортов, из них четыре международных. Сейчас на Мальдивах действует аэропортовый сбор в размере 15 долларов США с пассажира.

С 1 января по 25 июня 2021 года на Мальдивах побывали около 500 тысяч туристов. Большая часть приехала из России (24,3%, или 120 тысяч человек) и из Индии (18%, или 90 тысяч человек).

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