Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще пяти женщин в Калифорнии. Он не признал вину

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69-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу об изнасиловании пяти женщин, сообщает ABC News.

21 июля суд огласил обвинительное заключение. Вайнштейна обвиняют в 11 случаях сексуального насилия, совершенных в отелях Беверли-Хиллз и Лос-Анджелеса в 2004-2013 годах. Если Вайнштейна признают виновным, ему будет грозить до 140 лет лишения свободы.

Вайнштейн в суде отказался признать вину в сексуальных преступлениях. Он заявил, что любая сексуальная активность была по обоюдному согласию. После слушаний адвокат продюсера Марк Верксман сказал, что выдвинутые обвинения необоснованны, их сделали «очень давно» и они не подтверждены.

Более 80 женщин обвиняли Харви Вайнштейна в изнасиловании, но лишь некоторые случаи дошли до суда. В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения. Жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи. Его оправдали по самому тяжкому обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, за что ему могло грозить пожизненное заключение.

О деле Харви Вайнштейна Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда