Clubhouse (помните такой?) открыл доступ для всех пользователей

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Социальная сеть Clubhouse отменила систему инвайтов и открыла свободную регистрацию для всех пользователей iOS и Android. Ранее в Clubhouse можно было попасть только по приглашению уже зарегистрированных участников.

Система инвайтов была важной частью ранней истории Clubhouse, позволяя соцсети расти равномерно, отмечается в блоге компании. «Но мы всегда хотели, чтобы Clubhouse был открытым. Любой человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты — те, где вы встречаетесь с людьми за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир», — заявили создатели соцсети.

По данным The Verge, сейчас в листе ожидания на регистрацию в Clubhouse находятся десять миллионов человек. Ежедневно в соцсети создаются полмиллиона комнат для общения, рассказали создатели Clubhouse. Точных данных об общем числе пользователей соцсети они не привели.

Clubhouse — соцсеть для голосового общения, ставшая популярной в начале 2021 года. В ней можно создавать «комнаты» по разным тематикам, в которых могут одновременно выступать более 10 человек, а еще несколько тысяч человек могут присоединиться как слушатели. Изначально Clubhouse был доступен только на iOS и только по приглашениям. Недавно создатели Clubhouse добавили возможность отправлять текстовые сообщения пользователям.

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