Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и о детях

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Отметки в паспортах о заключении брака и наличии детей до 14 лет будут ставиться в паспорта россиян по желанию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помимо этого, необязательными станут и сведения о ранее выданных паспортах и загранпаспортах.

Данные о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности, как и прежде, останутся обязательными.

Власти России намерены в ближайшее время вообще отказаться от выдачи бумажных паспортов в пользу пластиковых карт с электронным чипом. В Москве такие карты планируется начать выдавать с 1 декабря 2021 года, в других регионах — «по мере технической готовности», но не позднее 1 июля 2023 года.

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