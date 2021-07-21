«Милуоки Бакс» впервые за 50 лет стали чемпионами НБА

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Баскетболисты «Милуоки Бакс» стали чемпионами НБА сезона 2020/2021 года.

В шестом матче финала плей-офф они победили команду «Финикс Санз» со счетом 105:98. Общий счет финальной серии составил 4:2, причем «Милуоки» выиграли четыре встречи подряд после двух побед «Финикса» в стартовых матчах.

Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал в решающем матче 50 очков и сделал 14 подборов, став самым ценным игроком плей-офф НБА.

«Милуоки Бакс» стали чемпионами НБА второй раз в истории. Впервые команда завоевала этот титул ровно 50 лет назад, в 1971 году. Тогда за нее выступали Карим Абдул-Джаббар и Оскар Робертсон.

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