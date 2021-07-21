«Короля спама» Петра Левашова приговорили в США к уже отбытому сроку
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Федеральный суд штата Коннектикут признал гражданина России Петра Левашова виновным в мошенничестве и других киберпреступлениях и приговорил к уже отбытому сроку заключения, сообщает АР.
Россиянин провел под стражей в США 33 месяца. Прокуратура требовала для него не менее 12 лет тюрьмы. Судья допустил, что Левашов либо будет депортирован на родину, либо в течение трех лет будет находиться под особым надзором, если останется в США.
Решение о выплате материального ущерба по делу Левашова суд отложил на 90 дней, до выяснения финансового положения россиянина.
Петр Левашов — программист из Петербурга, считавшийся одним из самых разыскиваемых спамеров в мире. Он был известен под ником Petr Severa, который использовал на хакерском форуме Antichat. В США Левашова называют «королем спама».
Американские власти обвиняли Левашова в создании ботнета — сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно, без ведома владельцев. С конца 1990-х годов россиянин управлял несколькими бот-сетями, в том числе ботнетами Storm, Waledac и Kelihos. Последний — один из крупнейших мировых ботнетов, он состоял из 100 тысяч зараженных компьютеров и был способен рассылать до четырех миллиардов спамерских сообщений в день.
Петра Левашова задержали в апреле 2017 года в Барселоне и затем экстрадировали в США. В сентябре 2018-го он признал в суде вину в мошенничестве, заговоре, преступлениях в сфере компьютерной безопасности и хищении личных данных.