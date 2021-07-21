«Короля спама» Петра Левашова приговорили в США к уже отбытому сроку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Федеральный суд штата Коннектикут признал гражданина России Петра Левашова виновным в мошенничестве и других киберпреступлениях и приговорил к уже отбытому сроку заключения, сообщает АР.

Россиянин провел под стражей в США 33 месяца. Прокуратура требовала для него не менее 12 лет тюрьмы. Судья допустил, что Левашов либо будет депортирован на родину, либо в течение трех лет будет находиться под особым надзором, если останется в США.

Решение о выплате материального ущерба по делу Левашова суд отложил на 90 дней, до выяснения финансового положения россиянина.

Петр Левашов — программист из Петербурга, считавшийся одним из самых разыскиваемых спамеров в мире. Он был известен под ником Petr Severa, который использовал на хакерском форуме Antichat. В США Левашова называют «королем спама».

Американские власти обвиняли Левашова в создании ботнета — сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно, без ведома владельцев. С конца 1990-х годов россиянин управлял несколькими бот-сетями, в том числе ботнетами Storm, Waledac и Kelihos. Последний — один из крупнейших мировых ботнетов, он состоял из 100 тысяч зараженных компьютеров и был способен рассылать до четырех миллиардов спамерских сообщений в день.

Петра Левашова задержали в апреле 2017 года в Барселоне и затем экстрадировали в США. В сентябре 2018-го он признал в суде вину в мошенничестве, заговоре, преступлениях в сфере компьютерной безопасности и хищении личных данных.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег