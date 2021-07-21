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Бывшего помощника Трампа обвинили в работе на ОАЭ в качестве «иностранного агента»

Источник: Associated Press

Власти США задержали бывшего главу инаугурационного комитета 45-го президента США Дональда Трампа, 74-летнего Томаса Баррака, по обвинению в сговоре с целью повлиять на внешнюю политику США, сообщает Associated Press.

Суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, обвинил Баррака в том, что он действовал как незарегистрированный «иностранный агент», когда в 2016-2018 годах пытался повлиять на политику США в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Также Томаса Баррака обвинили в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. Баррак отверг выдвинутые обвинения.

Власти США также обвинили в лоббировании интересов ОАЭ 27-летнего американца Мэттью Граймза, бывшего руководителя компании Баррака, и 43-летнего гражданина ОАЭ Рашида аль Малика, который, по версии следствия, выступал в качестве посредника.

Баррака и Граймза задержали в Южной Калифорнии. Малик остается на свободе; предположительно, он на Ближнем Востоке. В прошлом Малик жил в Лос-Анджелесе, но уехал из США в 2018 году спустя три дня после того, как его опросили правоохранительные органы.

Томас Баррак — один из давних близких друзей Дональда Трампа. AP указывает, что он стал последним из длинного списка соратников Трампа, которым предъявили обвинения по уголовным делам.

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