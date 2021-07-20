МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». В него добавили слово «вместе»

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Международный Олимпийский комитет одобрил изменение олимпийского девиза. Такое решение было принято на проходящей в Токио сессии МОК.

Теперь олимпийский девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (Citius, altius, fortius — communis).

Решение об изменении девиза было принято единогласно.

Олимпийский девиз был изменен впервые в истории. Предыдущая его версия была одобрена в 1896 году, перед стартом первой Олимпиады.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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