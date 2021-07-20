Галерея Уффици и Лувр заявили о претензиях к Pornhub из-за эротического онлайн-гида по известным музеям

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Юристы галереи Уффици во Флоренции и парижского Лувра направили претензии в адрес порносайта Pornhub. Об этом сообщили The Daily Beast и The Telegraph со ссылкой на музеи.

Их недовольство вызвал новый проект Pornhub под названием «Classic Nudes». Он представляет собой онлайн-гид по картинам с обнаженной натурой, которые находятся в шести известнейших музеях мира: Лувре, Уффици, музее Орсе в Париже, музее Прадо в Мадриде, Национальной галерее в Лондоне и Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Для некоторых произведений сняты видеоролики, в которых порноактеры «оживляют» картину.

Официальный представитель галереи Уффици заявил The Telegraph и The Daily Beast, что Pornhub незаконно использовал произведения из Уффици и что юристы галереи уже направили в адрес порносайта официальную претензию.

Если кто-то хочет использовать это изображение, он должен сделать официальный запрос. Если запрос удовлетворен, он должен заплатить. Ни одна из этих процедур не была соблюдена.

Аналогичные действия предпринял Лувр. «Pornhub уже получил уведомление от наших юристов. Мы ожидаем, что работы [из Лувра] будут немедленно сняты», — сказал представитель музея The Daily Beast.

Pornhub представил проект «Classic Nudes» около недели назад. В проморолике снялась известная в прошлом порнозвезда Чиччолина (настоящее имя — Илона Шталлер).

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