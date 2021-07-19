Сотрудницу «Ленты.ру», избитую в автозаке, оштрафовали на 1000 рублей по статье о мелком хулиганстве

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Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, сообщает «Медиазона» со ссылкой на подругу журналистки Полину Глухову.

Завьялову признали виновной в мелком хулиганстве с неповиновением полиции, рассказала Глухова.

Анастасию Завьялову задержали вечером 17 июля, которая сняла на видео, как полицейские задерживают ребенка на Чистопрудном бульваре. Журналистку доставили в ОВД «Басманный», при этом ей заломили руки, а в автозаке на нее наступили коленом и ударили головой об стол.

На Завьялову составили протокол о мелком хулиганстве с неповиновением полиции, рассказала Глухова. Выходные она провела в отделе полиции.

Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти (ч.2 ст. 20.1 КоАП), предусматривает наказание в виде административного штрафа от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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