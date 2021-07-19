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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Это предлагал Путин во время «прямой линии»

Источник: ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил кураторство над каждым федеральным округом за отдельным вице-премьером. Об этом сообщает ТАСС. 

Решение о назначении кураторов, как уточнил Мишустин, принималось «с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве». Вот как были распределены округа:

  • Центральный федеральный округ — Дмитрий Григоренко;
  • Сибирский федеральный округ — Виктория Абрамченко;
  • Северо-Западный федеральный округ — Татьяна Голикова;
  • Уральский федеральный округ — Юрий Борисов;
  • Южный федеральный округ — Марат Хуснуллин;
  • Приволжский федеральный округ — Дмитрий Чернышенко;
  • Северо-Кавказский федеральный округ — Александр Новак;
  • Дальневосточный федеральный округ — Юрий Трутнев. 

Координировать действия кураторов будет правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин. 

О том, что в каждый федеральный округ необходимо назначить куратора из числа вице-премьеров, заявил во время «прямой линии» 30 июня президент Владимир Путин. Он объяснил это тем, что практика кураторства Дальнего Востока и Арктики, введенная несколько лет назад, показывает свою эффективность.

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