Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. Это предлагал Путин во время «прямой линии»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил кураторство над каждым федеральным округом за отдельным вице-премьером. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о назначении кураторов, как уточнил Мишустин, принималось «с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве». Вот как были распределены округа:

Центральный федеральный округ — Дмитрий Григоренко;

Сибирский федеральный округ — Виктория Абрамченко;

Северо-Западный федеральный округ — Татьяна Голикова;

Уральский федеральный округ — Юрий Борисов;

Южный федеральный округ — Марат Хуснуллин;

Приволжский федеральный округ — Дмитрий Чернышенко;

Северо-Кавказский федеральный округ — Александр Новак;

Дальневосточный федеральный округ — Юрий Трутнев.

Координировать действия кураторов будет правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

О том, что в каждый федеральный округ необходимо назначить куратора из числа вице-премьеров, заявил во время «прямой линии» 30 июня президент Владимир Путин. Он объяснил это тем, что практика кураторства Дальнего Востока и Арктики, введенная несколько лет назад, показывает свою эффективность.

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