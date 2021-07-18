В России за год на 60% выросла смертность от наркотиков

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В 2020 году в России число смертей, связанных с наркотиками, выросло до 7316 человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Годом ранее этот показатель составлял 4569 человек. Таким образом, смертность от наркотиков за год выросла на 60%.

В 2016-2018 годах, согласно данным Росстата, от наркотиков ежегодно умирали 4,4 — 4,8 тысячи человек.

В категорию причин смертей, связанных с наркотиками, Росстат включает психические расстройства, вызванные их злоупотреблением, случайные отравления и отравления «с неопределенными намерениями».

По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 2 138 586 человек. В 2019 году смертность составляла 1 798 307 человек. За год этот показатель вырос почти на 19%.