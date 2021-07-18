Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио из-за мельдония

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Федерация гребного спорта России сняла свою команду с олимпийских Игр в Токио после того, как у двух гребцов был обнаружен в допинг-пробах .

На прошлой неделе спортсменов Никиту Моргачева и Павла Сорина, отобравшихся на Олимпиаду, исключили из команды, заподозрив в употреблении допинга. 18 июля были вскрыты допинг-пробы Б спортсменов, которые подтвердили наличие мельдония.

Вместе с Моргачевым и Сориным на соревнования в парной четверке были заявлены Николай Пименов и Артем Косов. Исключенных спортсменов могли заменить Никита Еськин и Александр Матвеев, однако тренерский штаб решил, что их нынешний уровень не дотягивает до олимпийских стандартов, говорится на сайте международной федерации гребного спорта.

В итоге команда целиком снялась с турнира, предложив занять свое место гребцам из Литвы. Литовская федерация приняла это предложение.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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