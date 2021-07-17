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Организаторы Олимпийских игр в Токио выявили первый случай заражения коронавирусом в Олимпийской деревне, куда недавно стали прибывать спортсмены и их сопровождающие. Об этом сообщает The Japan Times.

Имя и национальность заболевшего COVID-19 не раскрываются. Известно лишь, что это не спортсмен. Он сдал положительный тест на коронавирус 16 июля. После этого его вывезли из Олимпийской деревни и изолировали в отеле.

Кроме того, 17 июля 15 новых случаев коронавируса были выявлены среди персонала по организации Олимпиады. Это максимальный суточный прирост с 1 июля, отмечает The Japan Times.

Олимпиада в Токио откроется 23 июля. Ранее сообщалось, что в связи с Играми в страну прилетят около 90 тысяч человек — атлетов, тренеров, спортивных функционеров и журналистов.

По данным опроса, проведенного в мае японской газетой Asahi Shimbun, 80% жителей страны выступают против проведения Олимпиады в Токио в этом году из-за опасности распространения коронавируса.

Организаторы Олимпиады заверяли, что жесткие антивирусные меры, в том числе регулярное тестирование спортсменов и отказ от допуска зрителей, обеспечат безопасность Игр.

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