Российский режиссер Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах
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Российский режиссер Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за фильм «Разжимая кулаки». Видеозапись вручения награды опубликовал в фейсбуке кинокритик Антон Долин.
Вместо Коваленко награду получил продюсер Александр Роднянский, который вместе с ней работал над фильмом. Он пояснил, что Коваленко уже улетела из Канн на съемочную площадку.
«Работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас», — сказал Роднянский. Он от имени Коваленко поблагодарил членов ее команды и ее учителя, режиссера Александра Сокурова.