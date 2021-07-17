Российский режиссер Кира Коваленко получила гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах

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Российский режиссер Кира Коваленко получила гран-при программы на Каннском кинофестивале за фильм «Разжимая кулаки». Видеозапись вручения награды опубликовал в фейсбуке кинокритик Антон Долин.

Вместо Коваленко награду получил продюсер Александр Роднянский, который вместе с ней работал над фильмом. Он пояснил, что Коваленко уже улетела из Канн на съемочную площадку.

«Работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас», — сказал Роднянский. Он от имени Коваленко поблагодарил членов ее команды и ее , режиссера Александра Сокурова.

О фильме «Разжимая кулаки»

«Разжимая кулаки» — жесткая драма о взрослении девушки на Северном Кавказе Фильм Киры Коваленко, выпускницы мастерской Сокурова, показали в Каннах

О фильме «Разжимая кулаки»

«Разжимая кулаки» — жесткая драма о взрослении девушки на Северном Кавказе Фильм Киры Коваленко, выпускницы мастерской Сокурова, показали в Каннах

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