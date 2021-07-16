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В утром 16 июля силовики сразу в нескольких городах пришли с обысками примерно к полутора десяткам независимых журналистов.

Обыски проходят у журналистов «Белсата», « » и других изданий в Минске, Гродно и Пинске. Многие из журналистов были задержаны, что им вменяют — пока неясно.

В офис «Радио Свобода» в Минске силовики выломали дверь с помощью лома, предварительно вырвав камеры видеонаблюдения на этаже. Из офиса начали изымать технику.

Массовые обыски у журналистов и правозащитников и их задержания продолжаются в Белоруссии несколько дней. 8 июля прошли обыски в независимом издании «Наша нива», его сайт был заблокирован, а на следующий день силовики пришли в несколько региональных негосударственных СМИ.

14 июля массовые обыски и задержания прошли в правозащитных организациях по всей стране — по данным правозащитного центра «Весна», за один день были проведены не менее 50 обысков.

Задержанных журналистов и правозащитников обвиняют по целому ряду статей уголовного кодекса, в основном — об участии в массовых беспорядках и уклонении от уплаты налогов.

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