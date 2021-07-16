Умер театральный критик Вадим Гаевский

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В Москве умер театральный критик, литератор и историк культуры Вадим Гаевский.

Гаевскому было 92 года. Причины его смерти не уточняются.

Гаевский известен как автор статей и книг о ведущих балетмейстерах и танцорах XIX и XX веков.Он работал в издательстве Академии наук СССР, был научным сотрудником Института истории искусств, Института философии АН СССР, членом редколлегии театрального журнала «Московский наблюдатель». С 1992 года преподавал и заведовал кафедрой в РГГУ.

Гаевский — заслуженный деятель искусств России. В 2019 году он получил «Золотую маску» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.