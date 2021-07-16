Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет

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Цены достигли максимальных значений с 2016 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Бананы стали резко дорожать в феврале. Средняя цена выросла до 86,7 рубля за килограмм, что на 9% дороже, чем в январе. В апреле цена достигла пика — 89,3 рубля за килограмм. В июне она снизились до 84,1 рубля, что является максимумом с 2013 года для первого летнего месяца.

Абсолютный максимум цены на бананы был зафиксирован в России в марте 2015 года: тогда килограмм подорожал до 96,2 рубля.

Россия завозит бананы из стран Южной Америки, при этом 96% импорта (1,46 миллиона тонн в 2020 году) пришлось на Эквадор — крупнейшего мирового экспортера бананов. Россия же входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.

Среди причин подорожания бананов в России опрошенные РБК эксперты назвали стабильный спрос внутри страны, ослабление курса рубля к доллару и дефицит поставок из Эквадора, который связан со снижением урожая бананов и проблемами с логистикой на фоне пандемии.

30 июня, во время прямой линии президента России Владимира Путина ему задали вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из соседнего региона. Путин ответил, что рост цен на продовольствие — это общемировая тенденция.

Бананы россияне покупают чаще моркови. По данным Росстата, на которые ссылается РБК, на бананы приходится 0,34% всех расходов потребителей на 566 товаров и услуг. Для яблок этот показатель равен 0,61%, апельсинов — 0,35%, картофеля — 0,42%, моркови — 0,12%.

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