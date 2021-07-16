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Под Томском пропал пассажирский самолет Ан-28. На его борту находятся 13 человек

Источник: Интерфакс

В районе Томска пропал пассажирский самолет Ан-28, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски», — сказал источник. Он предположил, что самолет мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.

По данным собеседника агентства, на борту находятся 13 человек. По информации источников РИА Новости и ТАСС, в самолете 17 человек.

По предварительным данным, самолет авиакомпании «Сибирская легкая авиация» совершал рейс по маршруту Кедровый — Томск.