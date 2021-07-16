Найден пропавший под Томском Ан-28. Он совершил жесткую посадку, пассажиры и экипаж живы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Пассажирский самолет Ан-28, пропавший с радаров в ходе рейса в Томской области 16 июля, обнаружен спасателями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным МЧС, все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту самолета, живы.

Ан-28 совершил жесткую посадку и получил сильные повреждения. В Росавиации рассказали, что аварийный маяк на самолете сработал в 160 километрах от населенного пункта Колпашево.

По предварительным данным, жесткую посадку спровоцировал отказ одного из двигателей самолета, сообщил информированный источник «Интерфакса».

Самолет, принадлежащий компании «Сибирская легкая авиация», совершал рейс по маршруту Кедровый — Томск. На борту находились 17 человек — 14 пассажиров и три члена экипажа.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег