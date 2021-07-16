Комиссия Думы по этике решила не лишать мандата Алексея Бурнашова, который оскорблял полицейских, задержавших его по подозрению в пьяной езде

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Комиссия Госдумы по этике не стала лишать мандата депутата Алексея Бурнашова, оскорбившего сотрудников полиции, которые его по подозрению в нетрезвом вождении.

Комиссия лишь рекомендовала Бурнашову принести публичные извинения «лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения».

Бурнашов был избран депутатом Думы в 2016 году по одномандатному округу. Он состоит во фракции «Единой России», при этом не являясь членом партии.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко после инцидента заявлял, что таким людям, как Бурнашов, «не место в Думе» и сетовал на то, что депутата нельзя исключить из партии, так как он в ней не состоит.

Бурнашов проиграл внутрипартийные праймериз в июне 2021 года, поэтому, по всей видимости, не попадет в состав новой Госдумы.

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