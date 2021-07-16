Более тысячи человек пропали без вести после наводнения в Германии

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Около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести после наводнения в районе Арвайлер на западе Германии, сообщает Deutsche Welle.

По заявлению местных властей, в районе чрезвычайного происшествия сейчас не работает мобильная связь, поэтому сохраняется надежда, что пропавшие живы, но пока не имеют возможности сообщить о своем местоположении.

Согласно последним данным, в результате наводнения, вызванного сильнейшими проливными дождями, на западе Германии погибли как минимум 80 человек. Еще 12 человек погибли и пятеро пропали без вести в соседней Бельгии.

Более тысячи спасателей продолжают поисковые работы в районе наводнения. В пунктах временного размещения находятся более 3,5 тысяч местных жителей.

Ущерб от наводнения пока не установлен. Ожидается, что проливные дожди в регионе продолжатся в ближайшие дни.

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