В Москве 80-летний ученый Иван Пигарев умер после столкновения его велосипеда с электросамокатом. СК начал проверку

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Доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна 80-летний Иван Пигарев умер после столкновения его велосипеда с электросамокатом на Воробьевых горах в Москве.

«По предварительным данным, 14 июля в Москве на тротуаре вблизи Воробьевского шоссе электрический велосипед под управлением Ивана Пигарева столкнулся с самокатом под управлением мужчины 1983 года рождения», — сообщила «Интерфаксу» представитель Следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

И ученый, и управлявший самокатом мужчина получил телесные повреждения и были доставлены в больницу. Пигарева врачам спасти не удалось. В каком состоянии находится второй участник столкновения, не уточняется.

В Институте проблем передачи информации им. А. А. Харкевича, где Пигарев был главным научным сотрудником, сообщили ТАСС, что им неизвестно, кто нарушил правила. «Оба упали, оказались без сознания, были госпитализированы. Пигарев ударился головой об асфальт, получил серьезную черепно-мозговую травму, внутреннюю гематому. Врачи сделали ему операцию, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он умер», — рассказал пресс-секретарь института Кирилл Иванов. Он добавил, что Пигарев на велосипеде ехал на работу.

СК начала проверку по факту гибели ученого на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Иван Пигарев был создателем висцеральной теории сна. До последнего времени выступал с лекциями о теории сна как биологического процесса.