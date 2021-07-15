Умер Петр Мамонов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Умер музыкант и актер Петр Мамонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на вдову Ольгу Мамонову.

Михаил Гутерман / ТАСС

70-летний Мамонов в конце июня был госпитализирован с ковидом в госпиталь в Коммунарке, где находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Петр Мамонов — основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му». Он также известен своими ролями в театре и кино, где Мамонов, в числе прочего, играл в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».