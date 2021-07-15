«У нас своих хватает». Кремль — об отсутствии в России иностранных вакцин от ковида
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В России нет иностранных вакцин от коронавируса, так как в стране достаточно препаратов собственного производства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас своих вакцин хватает», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему в страну «не пускают другие вакцины».
Пресс-секретарь президента также не согласился с мнением, что у россиян нет возможности выбора, который мог бы для кого-то стать решающим фактором в вопросе, прививаться или нет. Песков подчеркнул, что в России можно выбирать из четырех вариантов.
В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Результаты клинических испытаний были опубликованы только у «Спутника V». Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» доступны в крайне ограниченном количестве только в Москве.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в начале июля заявлял, что его ведомство получило несколько заявок на регистрацию от производителей иностранных вакцин. «Есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться», — сказал Мурашко.
Ни одна российская вакцина до сих пор не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Это создает трудности для поездок за границу: многие страны пускают на свою территорию только тех, кто привит вакцинами, одобренными ВОЗ, или разрешают таким людям не находиться на карантине.