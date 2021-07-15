Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер от коронавируса. Ему было 49 лет

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Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев, сообщается в инстаграме коллектива.

Горячев умер от последствий коронавируса, которым он заболел три недели назад.

Горячеву было 49 лет.

Горячев был участником «Хора Турецкого» с 2003 года.