Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер от коронавируса. Ему было 49 лет
Источник: Хор Турецкого
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Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев, сообщается в инстаграме коллектива.
Горячев умер от последствий коронавируса, которым он заболел три недели назад.
Горячеву было 49 лет.
Горячев был участником «Хора Турецкого» с 2003 года.