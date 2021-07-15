Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер от коронавируса. Ему было 49 лет

Источник: Хор Турецкого

Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев, сообщается в инстаграме коллектива.

Горячев умер от последствий коронавируса, которым он заболел три недели назад.

Горячеву было 49 лет.

Горячев был участником «Хора Турецкого» с 2003 года.