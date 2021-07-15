Российские промоутеры попросили разрешения на «свободные от коронавируса» концерты

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Организаторы концертов и фестивалей попросили Роспотребнадзор изменить новое постановление, по которому региональные власти будут разрешать или запрещать мероприятия в зависимости от динамики заболеваемости COVID-19. Об этом пишет «Коммерсант».

Документ Роспотребнадзора «не учитывает специфики проведения культурно-зрелищных мероприятий в негосударственном секторе», говорится в обращении, которое составили Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.

КТиБО предлагает ввести формат «свободных от коронавируса» мероприятий. Пускать на них предлагается посетителей с QR-кодом, сертификатами о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом давностью не более трех дней и справкой о перенесенном в последние полгода коронавирусе.

Также ассоциация предлагает для государственных и коммерческих организаторов, и закрепить, что отмена мероприятия из-за новых правил Роспотребнадзора возможна не позже чем за семь дней до его начала.

Сейчас в регионах России действуют разные ограничения на массовые мероприятия. Например, в Москве одно мероприятие могут посетить не более 500 человек. Также в городе закрыты фан-зоны и танцполы.

Из-за нового подъема заболеваемости COVID-19 в России в последние месяцы отменили или перенесли ряд концертов и крупных музыкальных фестивалей. В некоторых случаях это происходило в последний момент.

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