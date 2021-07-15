Минюст объявил Институт права и публичной политики «иностранным агентом»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции России включило Институт права и публичной политики в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента».

В сообщении на сайте Минюста сказано, что такое решение приняли «во исполнение требований действующего законодательства РФ». Другие подробности в ведомстве не привели.

Институт права и публичной политики ведет свою историю с 1993 года. Тогда при Московском общественном научном фонде учредили Центр конституционных исследований Восточной и Центральной Европы, который в 2000 году преобразовали в Институт права и публичной политики.

Организация, как сказано на ее сайте, ведет «общественно значимые судебные процессы», в том числе представляя интересы граждан и организаций в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека. Также институт занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью.

Попечительский совет института возглавляет адвокат Генри Резник, в совет среди прочих входят адвокат, бывший сенатор Константин Добрынин, судья ЕСПЧ в отставке Анатолий Ковлер, бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.

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