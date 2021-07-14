Жителю Саратова, пришедшему на Красную площадь в футболке «Свободу Навальному», дали 10 суток ареста
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Тверской районный суд Москвы назначил десять суток ареста активисту Владиславу Казакову из Саратова, который прогулялся в футболке «Свободу Навальному» по Красной площади. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Казакова задержали вечером 13 июля в центре Москвы и продержали ночь до суда в ОВД «Китай-город». Судья признал его виновным по статье о повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).
Адвокат «ОВД-Инфо» Илья Уткин в комментарии «Открытым медиа» заявил, что обжалует решение суда. По его словам, в действиях Казакова не было состава преступления, поскольку он совсем недавно приехал в Москву из Саратова и шел через Красную площадь по туристическому маршруту, надев, что попалось под руку.
Владислав Казаков — бывший волонтер штаба Навального в Саратове. Из-за его деятельности ему поступали угрозы. Также неизвестные сожгли его машину.
9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.