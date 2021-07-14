Россия с 24 июля возобновит авиасообщение с Францией и Чехией

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Россия с 24 июля возобновит регулярное авиасообщение с Францией и Чехией, прерванное из-за пандемии COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе коронавирусом.

Из Москвы каждую неделю будут летать по четыре рейса в Париж и Ниццу, из Петербурга — по два рейса в неделю по тем же направлениям. В Чехию каждую неделю будут летать четыре рейса по маршруту Москва — Прага.

С 24 июля Россия также увеличит частоту регулярных авиарейсов в Австрию, Бельгию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

В оперштабе добавили, что решение о возобновлении регулярных авиарейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх примут после того, как российская делегация во время визита в Египет оценит эпидемиологическую ситуацию в стране.

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