Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после более чем 10 дней икоты

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Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован 14 июля из-за хронической икоты, которая продолжается почти две недели, сообщает Associated Press, ссылаясь на пресс-службу президента.

Болсонару находится в армейском госпитале в городе Бразилиа и «чувствует себя хорошо», рассказали в офисе президента. Он должен пробыть под наблюдением врачей в больнице или дома от 24 до 48 часов.

В последние недели у Жаира Болсонару несколько раз возникали трудности во время разговора, которые он объяснял повторяющейся икотой. Так, 7 июля во время выступления на радио он извинился перед слушателями и сказал, что икает уже пять дней: «Я икаю 24 часа в сутки». Он связывал это с приемом некоторых лекарств. 8 июля во время трансляции в фейсбуке Болсонару вновь извинился за икоту.

AP и Reuters отмечают, что в 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом во время предвыборной кампании. Его ранили в живот, повредив кишечник. После этого Болсонару перенес несколько операций, часть из которых не связана с нападением.

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