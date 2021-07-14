Круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции. Жители города добивались этого годами

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С 1 августа 2021 года крупным круизным лайнерам будет запрещено заходить в центр Венеции. Такой закон принял кабинет министров Италии, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Круизный лайнер возле Дворца дожей — одной из главных достопримечательностей Венеции

Запрет будет касаться лайнеров, соответствующих хотя бы одному из следующих критериев: водоизмещение более 25 тысяч тонн, длина более 180 метров или высота более 35 метров. Доступ в центр города сохранят круизные суда примерно на 200 пассажиров, уточняет La Repubblica.

Крупные круизные суда будут причаливать в промышленный порт Маргера по другую сторону Венецианской лагуны. Его планируют переоборудовать для приема пассажирских судов. Пока это не будет сделано, круизные компании должны исключить Венецию из своих маршрутов, пишет The Guardian.

Жители Венеции и международное сообщество много лет призывали запретить проход больших судов через центр города, настаивая, что они загрязняют городские каналы, разрушают их экосистему и угрожают историческим зданиям.

В июне 2021 года ЮНЕСКО пригрозила включить Венецию в список объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой, из-за захода круизных лайнеров в центр города.

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