В спортзалах Сеула запретили быструю музыку и ограничили скорость беговых дорожек для борьбы с коронавирусом

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Власти Южной Кореи ввели дополнительные ограничения в столице страны Сеуле и двух близлежащих провинциях из-за очередного подъема заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает The Korea Herald.

Ограничения касаются в том числе спортзалов и фитнес-центров. Там, в частности, запретили принимать душ и заниматься спортом под быструю музыку — с темпом более 120 ударов в минуту (bpm). Еще там ограничили скорость беговых дорожек шестью километрами в час.

Новые ограничения будут действовать по меньшей мере две недели. Некоторые владельцы и посетители спортзалов назвали их избыточными. Но власти заявили, что быстрая музыка и интенсивные кардиоупражнения могут вызвать появление большего количества дыхательных капель и привести к распространению вируса.

Главные хиты самой известной кей-поп-группы BTS «Butter» и «Dynamite» имеют темп в диапазоне 110−114 bpm. Но под ограничение попадает еще одна популярная песня — «Gangnam Style» южнокорейского исполнителя Psy. Ее темп составляет 132 bpm.

За последние две недели число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Южной Корее выросло на 78%. 9 июля в стране выявили 1378 новых заболевших — рекордное количество с начала пандемии (в последующие дни число новых случаев COVID-19 снизилось).

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