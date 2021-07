Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 73-ю телевизионную премию «Эмми». Список номинантов (.pdf) опубликован на сайте премии.

Больше всего номинаций получили сериалы «Корона» (The Crown) и «Мандалорец» (The Mandalorian), которые представлены в 24 категориях каждый. В тройку лидеров также попал сериал «Ванда/Вижн» (WandaVision), у которого 23 номинации. Как отмечает The New York Times, телеканал HBO получил 130 номинаций, стриминговый сервис Netflix —129, а сервис Disney+ — 71.

В номинации «Лучший драматический сериал» кроме «Короны» и «Мандалорца» представлены «Пацаны» (The Boys), «Бриджертоны» (Bridgerton), «Рассказ служанки» (The Handmaidʼs Tale), «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country), «Поза» (Pose) и «Это мы» (This Is Us).

На звание лучшего комедийного сериала претендуют «Черная комедия» (Black-ish), «Кобра Кай» (Cobra Kai), «Эмили в Париже» (Emily in Paris), «Хитрости» (Hacks), «Бортпроводница» (The Flight Attendant), «Метод Комински» (The Kominsky Method), «4лен» (PEN15) и «Тед Лассо» (Ted Lasso).

В номинации «Лучший мини-сериал» представлены «Я могу уничтожить тебя» (I May Destroy You), «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown), «Ход королевы» (The Queenʼs Gambit), «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad) и «Ванда/Вижн».

За звание лучшего актера драматического сериала поборются Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джонатан Мэйджерс («Страна Лавкрафта»), Джош ОʼКоннор («Корона»), Реге-Жан Пейдж («Бриджертоны»), Билли Портер («Поза») и Мэттью Риз («Перри Мейсон»)

На лучшую женскую роль в драматическом сериале претендуют Узо Адуба («Пациенты»), Оливия Колман, Эмма Коринн (обе — «Корона»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), ЭмДжей Родригес («Поза») и Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»).

Церемония награждения пройдет вечером 19 сентября (в 3:00 мск 20 сентября).

