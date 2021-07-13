В Геленджике в гостинице произошел взрыв газа. Один человек погиб

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Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате взрыва газа, произошедшего утром 13 июля в одной из гостиниц Геленджика, сообщает «Интерфакс».

Одного из пострадавших извлекли из-под завалов спасатели после взрыва.

Судя по сообщениям СМИ, инцидент произошел в частном отеле «Азария», расположенном на улице Советская.

Взрывом в здании были повреждены внутренние конструкции первого этажа, рассказали в МЧС.

Из гостиницы эвакуированы 50 человек.