В Геленджике в гостинице произошел взрыв газа. Один человек погиб
Источник: Интерфакс
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате взрыва газа, произошедшего утром 13 июля в одной из гостиниц Геленджика, сообщает «Интерфакс».
Одного из пострадавших извлекли из-под завалов спасатели после взрыва.
Судя по сообщениям СМИ, инцидент произошел в частном отеле «Азария», расположенном на улице Советская.
Взрывом в здании были повреждены внутренние конструкции первого этажа, рассказали в МЧС.
Из гостиницы эвакуированы 50 человек.