The Wall Street Journal рассказал о росте цен на кофе на фоне засухи в Бразилии. Стоимость арабики достигла максимума за пять лет

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Мировые цены на кофе растут на фоне сильнейшей засухи в Бразилии, которая является одним из его главных производителей в мире. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Я выращиваю кофе более 50 лет и никогда не видела такой сильной засухи, как в прошлом году и в этом году», — заявила изданию Кристина Валле, производитель кофе в третьем поколении из бразильского штата Минас-Жерайс.

Цены на кофе арабика — основной вид кофе, производимый в Бразилии, — в июне выросли до максимума с 2016 года. Цены на фьючерсы зерен кофе арабика на торгах в Нью-Йорке за три последних месяца увеличились на 18%.

По прогнозам министерства сельского хозяйства США, урожай арабики в Бразилии в этом году упадет на 15 миллионов мешков по сравнению с прошлым годом, что станет самым значительным снижением за 18 лет. При этом другие прогнозы говорят о снижении урожая арабики в Бразилии вплоть до 23 миллионов мешков.

Цены на кофе растут еще и потому, что Колумбия и Вьетнам — два других крупных производителя — испытывают трудности с транспортировкой. На Вьетнам приходится более трети мировых поставок робусты, поэтому цены на этот вид кофе тоже растут. За последние три месяца на торгах в Лондоне робуста подорожала на 30%, достигнув максимальной цены за два года.

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