Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12

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Компания Apple выпустила оригинальный беспроводной внешний аккумулятор для всех версий iPhone 12.

Устройство MagSafe Battery Pack с помощью магнитов крепится к задней части iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, обеспечивая дополнительное время автономной работы. Аккумулятор MagSafe работает на айфонах с операционной системой не ниже iOS 14.7.

Устройство MagSafe Battery Pack доступно для предзаказа на сайте компании за 99 долларов. Первые поставки в США, как сообщает 9to5mac, начнутся 19 июля. На российском сайте Apple устройство предлагают за 9490 рублей, но доставка пока невозможна.

Емкость аккумулятора составляет 1460 мАч. Этого должно хватить, чтобы полностью зарядить iPhone 12 mini и почти полностью — iPhone 12. Apple в инструкции по MagSafe рекомендует заряжать устройство с помощью адаптера питания USB‑C мощностью 20 Вт и кабеля USB‑C/Lightning. И айфон, и аккумулятор можно заряжать одновременно.

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