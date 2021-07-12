В Пензе во время реставрации снесли единственный в России деревянный планетарий. Власти обещали ничего не сносить
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Рабочие снесли деревянное здание планетария, расположенного в Пензенском парке культуры и отдыха имени Белинского. Фотографию здания, разрушенного в ходе реставрации, во «ВКонтакте» опубликовало пензенское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Вот так планетарий выглядел раньше:
В обществе охраны памятников истории и культуры утверждают, что реставрацию планетария проводило ООО НПЦ «Цера», к реставрационным работам которого ранее возникали нарекания. Проект реставрации планетария предусматривал демонтаж здания, поэтому градозащитники просили власти пересмотреть проект и обращались в полицию с требованием приостановить работы.
Пензенский планетарий — памятник истории и культуры местного значения и, как говорят во Всероссийском обществе охраны памятников, «единственный деревянный планетарий». Здание построили в 1928 году. Несколько лет там находилась местная гидрометеослужба, затем начал работать планетарий. В 2010 году планетарий закрыли.
На реконструкцию здания выделили 352 миллиона рублей. Власти Пензы обещали, что планетарий не будут сносить. Замглавы областного правительства Олег Ягов говорил в январе 2021 года, что здание аккуратно разберут, а примерно 30% пригодных конструкций используют в будущем. В июне врио замминистра культуры Пензенской области Владимир Карпов заявил, что «внешний облик планетария останется прежним, ведь это объект культурного наследия».