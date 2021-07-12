Рогозин после полета Брэнсона призвал российских миллиардеров тратить деньги на развитие космических технологий, а не на «очередные яхты»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал российских «олигархов-бизнесменов» вкладывать средства в развитие космических технологий, а не тратить деньги на «очередные яхты и ярмарки тщеславия».

Таким образом Рогозин в твиттере прокомментировал суборбитальный полет основателя Virgin Galactic и его команды на ракетоплане, который состоялся 11 июля. Полет прошел успешно, после него акции Virgin Galactic выросли почти на 30%, сообщает РБК.

Брэнсон в космосе

Ричард Брэнсон побывал на границе космоса Фотографии из полета, который — ура! — прошел максимально успешно

Брэнсон в космосе

Ричард Брэнсон побывал на границе космоса Фотографии из полета, который — ура! — прошел максимально успешно

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