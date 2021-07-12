На Кубе прошли крупнейшие протесты за 30 лет. Участники акций требовали доступа к вакцинам от коронавируса

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На Кубе 11 июля прошли стихийные акции протеста. В них приняли участие тысячи человек, сообщает AP. Люди вышли на улицы в десятках кубинских городов, следует из данных проекта Inventario, который специализируется на информации из этой страны.

Участники протестов выступили против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии, потребовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против коронавируса, сообщает El Mundo.

В городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос недалеко от Гаваны протестующие вышли на улицы из-за регулярного отключения электричества. К ним приехал президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он обвинил в нагнетании протестов «кубинско-американскую мафию».

Протестующие в Сан-Антонио-де-лос-Баньос

Позднее Диас-Канель выступил с телевизионным обращением, в котором обвинил протестующих в попытке подготовить почву для вторжения в страну и призвал «революционеров и коммунистов» выйти на улицы, чтобы противостоять им, пишет Diario de Cuba.

Как отмечает Miami Herald, в последний раз кубинцы выходили на улицы в 1994 году. Тогда протесты проходили лишь в Гаване и были быстро подавлены. После них власти Кубы публично отказались от контроля водных границ, в последующие годы сотни тысяч кубинцев на лодках покинули страну; большинство из них направились в США.

На фоне пандемии и закрытия границ на Кубе обострился экономический кризис. Кроме того, на Кубе, которая относительно мягко прошла первую и вторую волну коронавируса, с начала июля наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19. 11 июля в стране зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев, их было почти семь тысяч.

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