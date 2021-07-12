Мария Захарова рассказала «умопомрачительную историю»: сотрудник посольства США украл указатель на железной дороге в Тверской области

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Сотрудник посольства США в России украл стрелочный указатель на железной дороге в Тверской области. Об этом в своем телеграме написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, охарактеризовав произошедшее как «умопомрачительную историю».

Инцидент, по словам Захаровой, произошел весной 2021 года на станции Осташков. Кража попала на камеры видеонаблюдения — на них было видно, что мужчина в возрасте около 30 лет снял указатель и положил его в багажник машины с красными дипломатическими номерами.

В тот же день, отмечает Захарова, попавший на камеры автомобиль был остановлен из-за нарушения ПДД, за его рулем находился сотрудник посольства, который попадал под ориентировку.

Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» А.П.Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно.

Имя сотрудника и его должность Захарова не уточнила.

Как отмечает НТВ, российский МИД обращался в американское посольство с просьбой снять с сотрудника дипломатический иммунитет, однако там не стали этого делать, вместо этого отправив его назад в США.

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