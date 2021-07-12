«Электричество государственное». В Петербурге депутату не разрешили подзарядить телефон в избиркоме

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Петербургскому муниципальному депутату Ксении Лавровой, баллотирующейся в законодательное собрание города, не разрешили воспользоваться розеткой для подзарядки телефона в помещении избиркома, сославшись на то, что «электричество государственное». Об этом изданию Znak.com рассказала сама Лаврова.

По ее словам, инцидент произошел в Территориальной избирательной комиссии № 1 на Измайловском проспекте, когда она пришла туда, чтобы подать уведомление об агитации.

«Необходимо было переговорить с юристом, а на телефоне было мало процентов зарядки. Решила в коридоре подзарядить телефон. Коллега подошла к розетке, в этот момент выходит председатель ТИКа [Ольга Нечаева] и говорит: „Электричество государственное, я вас попрошу его не использовать“», — рассказала Лаврова.

Она добавила, что похожее происходит уже не первый раз. Так, однажды муниципальному депутату Павлу Кондрашову отказались выдать ножницы в одном из избиркомов Красносельского района Петербурга, заявив, что «государственную собственность разбазаривать запрещено».

Ксения Лаврова — действующий депутат муниципального образования «Владимирский округ», избралась на этот пост в сентябре 2019 года от «Справедливой России».

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