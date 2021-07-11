Велосипедисты устроили акцию в Петербурге. Они несколько минут лежали на асфальте у Смольного

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В Санкт-Петербурге около 20 велосипедистов провели акцию у здания правительства, пишет «Бумага». По словам организаторов, они хотели показать, что велосипедисты — самые беззащитные участники дорожного движения.

Участники опубликовали петицию на Change.org. В конце июня, говорится в петиции, в Петербурге погиб 23-летний Эдуард Шалухов, который ехал «по пустому проспекту на велосипеде в светлое время суток, по прямой траектории». Шалухова насмерть сбила 23-летняя водитель, ранее неоднократно привлекавшаяся к ответственности за нарушения на дорогах.

Авторы петиции просят наказать виновную в гибели Шлухова так, «чтобы это дело было ярким примером того, как фатальны могут быть необдуманные действия, противоречащие правилам и здравому смыслу».

Также авторы петиции призывают изменить приоритет участников движения в городе, ускорить развитие велосипедной инфраструктуры, снизить максимальную разрешенную скорость движения в городе до 40 км/ч, ввести в правила дорожного движения лимит на нарушения ПДД и ужесточить меры ответственности.

Под петицией на момент написания новости поставили подписи более 500 человек.

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