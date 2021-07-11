В Москве за сутки закончилась новая партия «КовиВака». Желающие привиться этой вакциной стояли в очереди до ночи

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В Москве вновь закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная и производимая Центром им М.П. Чумакова. 12 тысяч доз, привезенных в Москву накануне, хватило менее, чем на сутки.

Утром 10 июля «КовиВак» поступила в 14 павильонов «Здоровая Москва». При этом власти города подчеркивали, что количество вакцины ограничено — не более 850 доз на каждом пункте.

Желающие привиться «КовиВаком», сообщает РИА Новости, выстроились в очереди перед павильонами на тридцатиградусной жаре.

Департамент здравоохранения Москвы утром 11 июля объявил, что пришедшим сделать прививку «КовиВаком» было предложено записаться для вакцинации на другой день, чтобы избежать длительного ожидания. «Однако горожане предпочли остаться в очереди и получить прививку в этот день», — говорится в сообщении департамента. Павильоны работали «до последнего посетителя и закрылись в 22 часа».

Тем посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, было предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Таких людей оказалось около 2 тысяч. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом «Ковивак».

10 июля, по данным департамента здравоохранения, всего прививку «КовиВаком» успели сделать 12 тысяч человек.

«КовиВак» впервые стал доступен для прививки в Москве в начале июня, однако из-за его ограниченного количества многие желающие не смогли им привиться. Предыдущая партия, доставленная в пункты вакцинации 25 июня, закончилась за три дня.

По информации на сайте мэрии Москвы, на утро 11 июля для прививки был доступен только «Спутник V» (его однокомпонентная версия «Спутник Лайт» на сайте отдельно не указана, хотя сообщалось, что ее тоже начали применять в Москве). Еще одна вакцина, «ЭпиВакКорона», закончилась в конце июня — когда ее поставки возобновятся, неизвестно.

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