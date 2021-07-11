Умер оператор, пострадавший во время нападения противников ЛГБТ-сообщества на журналистов в Тбилиси. Власти Грузии назвали его смерть «трагедией для всей страны»

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В Тбилиси умер оператор грузинской телекомпании TV Pirveli Александр Лашкарава, пострадавший 5 июля во время нападения противников ЛГБТ-сообщества на журналистов, собиравшихся освещать «Марш достоинства».

Лашкарава был найден 11 июля мертвым в собственной квартире, сообщила телекомпания TV Pirveli, не став называть причины смерти оператора.

Лашкарава в результате нападения получил переломы костей лица, сообщают «Новости-Грузия», его прооперировали в одной из больниц Тбилиси и 8 июля выписали «в удовлетворительном состоянии». По данным «Новости-Грузия», предполагаемая причина смерти оператора — тромбоэмболия, спровоцированная травмами.

Минздрав начал проверку клиники, где лечили Лашкараву, руководство медицинского учреждения пообещало предоставить всю необходимую информацию.

По факту смерти оператора TV Pirveli МВД Грузии расследует дело по статье 115 УК («Доведение до самоубийства»). По требованию телекомпании к судебно-медицинской экспертизе подключен независимый эксперт.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала смерть оператора «огромной трагедией для всей страны» и для нее лично. Соболезнования выразил и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, также назвавший произошедшее «трагедией».

Вечером 11 июля в Тбилиси планируют провести акцию протеста в связи со смертью оператора, участники которой потребуют отставки премьер-министра.

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