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В Париже в возрасте 86 лет умер художник Олег Целков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Целкова.

За две недели до смерти, рассказали родственники художника, Целков потерял зрение, что «стало для него шоком». Дата похорон пока не объявлена.

Виктор Великжанин / ТАСС

Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. Учился в Минском художественном институте, затем перешел в Академию художеств имени Репина в Ленинграде, но оттуда его исключили. Позже окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино.

В 1965 году в Институте атомной физики имени Курчатова в Москве состоялась первая официальная персональная выставка Целкова. В 1970-х годах его работы начали показывать за рубежом. В 1977 году он, под давлением властей, был вынужден уехать из СССР. В 2015 году Целков получил российское гражданство.

В начале 2000-х персональные выставки Целкова проходили в Русском музее и в Государственной Третьяковской галерее. Его работы находятся в коллекциях Эрмитажа и Пушкинского музея.

Художник Олег Целков (справа) и посетители выставки в Третьяковской галерее. 22 октября 2004 Виктор Великжанин / ТАСС

В 2005 году Олег Целков стал лауреатом престижной негосударственной российской премии «Триумф».

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