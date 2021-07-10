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В Москве вновь появилась вакцина «КовиВак»

Источник: Мэрия Москвы

В Москве стала вновь доступна вакцина от ковида «КовиВак», сообщает официальный сайт мэрии города.

Прививку «КовиВаком» можно сделать в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. 

«КовиВак» впервые стал доступен для прививки в Москве в начале июня, однако из-за его ограниченного количества многие желающие не смогли им привиться. Предыдущая партия, доставленная в пункты вакцинации 25 июня, закончилась за три дня. 

В Москве для прививки также доступны препараты «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт». Еще одна вакцина, «ЭпиВакКорона», закончилась в конце июня — когда ее поставки возобновятся, неясно.

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