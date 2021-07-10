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Состояние певицы МакSим улучшилось. Она находится на аппарате ИВЛ три недели

Источник: РИА Новости

Состояние певицы Марины Абросимовой (МакSим), три недели находящейся на аппарате ИВЛ, улучшилось. Об этом РИА Новости сообщила ее представитель.

Марине действительно получше. Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжелая, она на аппарате.

Каких-либо других подробностей представитель певицы не уточнила.

Абросимова находится на аппарате ИВЛ с 19 июня, тогда же ее ввели в исскусственную кому. Ранее ей диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. Тесты на коронавирус у певицы оказались отрицательными.

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