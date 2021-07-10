Путин поддержал создание казачьих батальонов в Росгвардии

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Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в составе Росгвардии казачьих подразделений. Об этом заявил полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Идею о создании отдельных казачьих подразделений в составе Росгвардии выдвинул сам Чайка. По его словам, он написал об этом «соответствующую бумагу» Путину и эта инициатива была поддержана.

Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать.

Чайка выступал с идеей привлечения казаков в ряды Росгвардии на заседании Совета при президенте по делам казачества 24 июня. Тогда он предлагал сначала в качестве эксперимента привлечь казаков Терского войскового казачьего общества, а затем — в случае успеха — распространить практику на всю страну.

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