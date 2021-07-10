Эшли Барти впервые в карьере стала победительницей Уимблдона
Источник: Уимблдон
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, первая ракетка мира, выиграла Уимблдонский теннисный турнир в одиночном разряде.
В финальном матче Барти обыграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову в трех сетах (6:3, 6:7, 6:3).
Барти одержала победу на Уимблдоне впервые в карьере. До этого из турниров Большого шлема она выигрывала только Открытый чемпионат Франции в 2019 году.
В финале мужской части турнира 11 июля серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.